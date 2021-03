Inter, Vidal e Nainggolan: il futuro è un rebus. Alle porte c’è una significativa…

Nonostante le parole dell'agente, è tutt'altro che scontato il futuro di Vidal a Milano. Difficile che il belga torni a vestire la maglia dell'Inter

Nonostante le parole dell'agente, il futuro di Arturo Vidal è tutt'altro che scontato. Fin qui il centrocampista cileno non ha convinto, complice una condizione fisica che non è mai stata al 100%. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il contratto tutela il Guerriero (può restare fino a giugno 2022), ma non è da escludere che nei prossimi mesi si profilino soluzioni alternative lontane da Milano. "Alle porte c’è una significativa spending review in casa nerazzurra e quei suoi 6 milioni netti di ingaggio, evidentemente, pesano non poco, nonostante i benefici del Decreto Crescita".