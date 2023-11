Inter-Taremi, filo diretto: lui vuole lasciare il Porto. Doppio scenario vivo

"In estate il nome dell'iraniano era stato valutato anche dall'Inter, poi però accantonato per due fattori: prima di tutto era troppo alta la richiesta economica del Porto e in secondo luogo l'assenza prevista per la prossima Coppa d'Asia (da inizio a gennaio a metà febbraio) rendeva ancora meno conveniente l'investimento. Ora che però la scadenza del contratto si avvicina, le carte in tavola possono cambiare. È chiaro che quell'offerta da 10 milioni di euro di ingaggio citata da Pinto da Costa non sarà nemmeno avvicinabile dai nerazzurri, ma tutto fa immaginare che arrivi dalla ricca Arabia Saudita: insomma, due piani ben diversi in quanto a prospettive di carriera".