Inter, vigilia non banale. Scelto il portiere, Brozovic e Bastoni cercano conferme

Tanti i dubbi da sciogliere per Inzaghi per l'importante trasferta europea di Plzen. A cominciare dal portiere, fino in attacco dove assieme a Lautaro sembra favorito Correa su Dzeko.

"Le scelte sono tante, non è una vigilia banale. La più importante è in porta. Onana e Handanovic si giocano il posto, l’alternanza delle ultime due partite non dovrebbe essere interrotta: il camerunese è in leggero vantaggio, ma i due protagonisti sono andati a letto ieri sera senza avere certezze in merito. Inzaghi ha fatto il misterioso alla vigilia. Meno con gli obiettivi fissati di reparto. In difesa, ad esempio. Ma il reparto tutto è chiamato a dare risposte. Torna Bastoni dall’inizio, si ricompone il trio titolare: il tecnico vuole un clean sheet vero, non maturato solo grazie alle parate del portiere come accaduto col Torino. Ad Appiano in questi giorni si è lavorato molto sulle “famose” marcature preventive. Famose perché lo scorso anno furono uno dei problemi sistemati da Inzaghi dopo una partenza lenta: cercasi replica", sottolinea La Gazzetta dello Sport.