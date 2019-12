Sky – Vidal primo obiettivo ma ecco svelata l’alternativa: l’Inter punta Weigl, le ultimissime

Spunta un nome nuovo a centrocampo per l‘Inter di Antonio Conte in vista del prossimo mercato di gennaio: è Julian Weigl, centrocampista tedesco di 24 anni del Borussia Dortmund, avversario dei nerazzurri nell’ultimo girone di Champions League. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, da viale della Liberazione avrebbero individuato nel tedesco l’alternativa ad Arturo Vidal (che, comunque, rimane il primo obiettivo dell’Inter), nel caso in cui si rivelasse impossibile arrivare al cileno. Un nuovo profilo, dunque, da tenere d’occhio in casa nerazzurra.

(Fonte: Sky Sport)