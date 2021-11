Inter, Zanetti: “San Siro? Mi commuoverò. Inzaghi? Fiducioso, la squadra lo segue”

Le parole del vicepresidente nerazzurro: "E' stato un bel derby, è normale questo calo fisico: per 80' i ragazzi sono andati e hanno cercato di vincere"

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Deejay Chiama Italia. Queste le parole dell'ex capitano nerazzurro: "Io sono arrivato a casa alle 6 da Tiraspol, i giocatori anche: e bisognava preparare una partita come il derby. I ragazzi l'hanno affrontato molto bene, la prestazione c'è stata eccome creando tanto contro una grande squadra come il Milan che è primo meritatamente. E' stato un bel derby, è normale questo calo fisico: per 80' sono andati e hanno cercato di vincere. Quando non ci riesci qualcosa concedi. Guardiamo avanti, io sono fiducioso.