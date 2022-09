Inter, Zanetti: “Zero scudetti con Ronaldo? No rimpianti, sappiamo cosa successe”

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, è tornato anche sul feeling con Ronaldo il Fenomeno nel corso della parentesi nerazzurra dell'ex attaccante brasiliano. Non risparmiando una stoccata al sistema poi crollato di quegli anni in Italia.

Queste le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Festival dello Sport: "Ronaldo è stato un Fenomeno, come lo chiamavano e lo chiamano ancora. Una cosa devastante, un compagno straordinario all'Inter, purtroppo fermato dagli infortuni. Non è stato un rimpianto non vincere un campionato con lui, perché dopo abbiamo saputo cosa era successo. Sono stato orgoglioso di aver vinto la Coppa Uefa con lui a Parigi. Il mio gol? Ho sbagliato e ho fatto gol (ride, ndr). Ho chiuso gli occhi e l'ho messa all'incrocio. Abbiamo trascorso momenti indimenticabili, averlo come compagno è stato un grandissimo piacere".