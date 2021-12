Inter, doppio colpo a zero: Ginter verso il sì a 3,5-4 mln, spunta Djuricic

L'Inter lavora anche per la prossima stagione: il difensore tedesco è vicino e occhi anche sul giocatore del Sassuolo

Andrea Della Sala

Con l'arrivo a Milano del presidente Steven Zhang si affronterà anche il tema mercato. Non sono previsti colpi importanti a gennaio, ma il club nerazzurro è al lavoro già per il futuro con un nome segnato sul taccuino ormai da tempo e una nuova opzione in casa del Sassuolo.

"Matthias Ginter si avvicina a passo spedito a Milano e sarebbe l’ultimo protagonista di una lunga e gloriosa storia. Tra l’Inter e la Germania il filo magico non si è mai spezzato. Questo difensore quasi 28enne nato a Friburgo giocherà per altri sei mesi ancora al Borussia Moenchengladbach, poi si accaserà altrove a parametro zero, ma la decisione sulla sua futura destinazione verrà presa in questi giorni.

Tra le tante offerte arrivate a Ginter, nessuna è al momento più intrigante di quella nerazzurra. Un po’ per la voglia di misurarsi lì dove è stato grande il suo mito, Lothar Matthäus , un po’ per la proposta economica sul tavolo, un quadriennale da 3,5-4 milioni.

Non c’è ancora una decisione definitiva, ma i segnali delle ultime ore fanno ben sperare i campioni di Italia. I tre di difesa danno enorme affidabilità a Inzaghi, ma serve comunque un’aggiunta di valore internazionale, soprattutto se la trattativa con Raiola per il rinnovo di De Vrij stentasse a decollare", rivela La Gazzetta dello Sport.

"L’arte del parametro zero resta la specialità della casa e così il tandem Marotta-Ausilio si sta guardando intorno a caccia di occasioni per giugno. Una è saltata fuori nelle ultime ore, direttamente dal Sassuolo con cui ci sono parecchi argomenti di discussione. Si va dal tormentone Scamacca, con tanto di sfida di mercato vecchio stile Inter vs Juve, alla corte serrata per Davide Frattesi, il puntello preferito per il centrocampo del futuro.

Ma il nome nuovo è un altro attaccante con data di scadenza 30 giugno 2022. Filip Djuricic potrebbe accomodarsi il prossimo anno alle spalle dei titolari nerazzurri, soprattutto se dovesse salutare Alexis Sanchez", aggiunge il quotidiano.