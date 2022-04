Inzaghi, Zhang manterrà la parola data. E l’eventualità ripensamenti la esclude

La società pensa che il mister abbia fatto un ottimo lavoro finora nonostante il calo della squadra negli ultimi due mesi

Il presidente Zhang oggi sarà a Torino per assistere alla gara tra Juventus e Inter . Ieri la dirigenza si è stretta attorno ad Inzaghi che ha il pieno appoggio, insieme alla squadra: i loro risultati, per ora - spiega il Corriere dello Sport - sono ritenuti più che positivi.

La società si rende conto che negli ultimi due mesi c'è stata una frenata preoccupante, ma nei mesi scorsi la rosa nerazzurra, nonostante gli addii estivi - era andata oltre le proprie possibilità. "Ecco perché Zhang, che non ama una gestione societaria da "Pazza Inter", terrà fede alla parola data ovvero rinnoverà il contratto del tecnico di Piacenza a fine stagione. Solo se i nerazzurri non si qualificheranno per la prossima Champions, potrebbero esserci ripensamenti per il contraccolpo economico che il club avrebbe. Ma questa è un'eventualità che il presidente non prende in considerazione. Lo ha ribadito a Inzaghi nell'incontro della scorsa settimana", si legge sul quotidiano sportivo.