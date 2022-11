Inter, Zhang ci ha preso gusto: presente contro la Juventus dell’amico Agnelli

Ci sarà anche lui a spingere l'Inter in una trasferta insidiosissima. Steven Zhang non farà mancare la vicinanza alla squadra nel derby d'Italia con la Juventus. Lo conferma la Gazzetta dello Sport di oggi: "Ci sta prendendo gusto, il presidente: vedere le partite lontano da San Siro è ormai una lieta abitudine della stagione di Steven Zhang. Ed è pure una novità perché mai il numero uno interista era andato così di frequente in trasferta. In questo 2022-23 ha visto l’atmosfera elettrica del Franchi e poi si è goduto il gala di Monaco. Nonostante la sconfitta, ha stappato una bottiglia per la conferma nell’élite del Continente. Stavolta non è partito con la squadra, ma oggi pomeriggio viaggerà in autonomia per Torino: c’è la sfida a uno dei migliori amici italiani trovati in questi anni".