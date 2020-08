Inter, Zhang rassicura Conte sul mercato: colpi ma anche cessioni. E il tecnico ha chiesto…

Antonio Conte resta all’Inter. E’ questa la notizia più importante emersa al termine del vertice di oltre tre ore tra il tecnico e la dirigenza nerazzurra.

“Dell’incontro va sottolineato lo spirito costruttivo di tutte le parti in causa, segno di una ritrovata unità. Si è parlato di progetto tecnico: Conte ha sottolineato l’esigenza di rinforzare la rosa e ha avuto rassicurazioni sul tema, pur nel rispetto di un mercato che non sarà scoppiettante. E che dovrà prevedere anche operazioni in uscita“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Zhang, continua la Rosea, ha rinnovato la fiducia a tutto il gruppo di lavoro: all’allenatore, ma anche a tutta la dirigenza. E il tecnico ha chiesto di non vivere mediaticamente la prossima stagione con l’obbligo di vincere, dunque con minor pressione. Sono i contorni di un addio sventato, con l’opera di mediazione svolta dal presidente Zhang