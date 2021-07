Inzaghi, primi contatti con “l’Interismo”. Affronterà subito uno dei temi più caldi

Il tecnico interista è stato nella sede dell'Inter ieri. Oggi parlerà in conferenza stampa a San Siro insieme a Beppe Marotta

Eva A. Provenzano

Come vi abbiamo raccontato, ieriSimone Inzaghi è stato nella sede dell'Inter. Ha incrociato il Benfica pronto all'assalto a Joao Mario. E c'era Rui Costa, ex compagno del fratello Pippo ai tempi del Milan. La squadra sull'altra sponda del naviglio. Il club nerazzurro ha scelto lui per il post Conte e ieri erano le prove generali prima dell'inizio della nuova stagione. Oggi l'allenatore parlerà alla stampa da San Siro.

Da Milano marittima è arrivato a Milano in macchina. Nella sede nerazzurra è arrivato accompagnato da una macchina della società che lo ha poi riaccompagnato in hotel. Ieri mattina l'allenatore ha anche svolto le visite mediche al Coni. Nel pomeriggio l'arrivo in sede dove si lavorava al calciomercato. Tra l'addio di Hakimi e quello appunto del portoghese.

Il suo passaggio in sede è servito per scambiare due chiacchiere con i collaboratori che lo accompagneranno nella sua avventura nerazzurra. "Ha iniziato a respirare quella cosa che chiamano “Interismo”, scrive La Gazzetta dello Sport. All'uscita dalla sede un saluto gentile ai giornalisti in attesa. Oggi la conferenza stampa di presentazione. Con lui ci sarà Beppe Marotta, ad nerazzurro.

Domani invece parola al campo: ad Appiano non ci saranno i big impegnati nell'Europeo che si godranno ancora qualche giorno di vacanza. Ma ci saranno tanti protagonisti della nuova stagione pronti a raggiungerlo. Si capirà di più anche su Sensi, sottolinea la rosea. "Sfortunato, poteva essere a Wembley. Verificare il suo status fisico, anche alla luce della nuova metodologia di lavoro, è uno dei temi all’alba di questa nuova era", conclude il giornale sportivo.