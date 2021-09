Inter, Darmian: “Nonostante gli addii la mentalità è rimasta. Dzeko, tanti gol. Eriksen…”

Il calciatore nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky della nuova stagione con Inzaghi in panchina

Eva A. Provenzano

Come un jeans. Che va sempre di moda ed è a portata di mano per ogni occasione. Utile, come Darmian per l'Inter. Lo è stato nell'Inter di Conte e ha già dimostrato che, a prescindere dall'arrivo di Dumfries, lui sulla destra può giocarsi le sue carte. Quella del cross, con quella palla recuperata da una palla di Vidal, che sembrava vicino vicino alla riga dell'out e invece si è trasformata in un lancio al bacio per la testa di Correa. Di lanci così Matteo vuole farne ancora tanti ed essere decisivo nelle gare in cui bisognerà tirare fuori il jolly dal cilindro.

Ai microfoni di Skysport, il calciatore interista ha parlato dell'inizio di una nuova stagione da campioni d'Italia e degli obiettivi della squadra dopo gli addii di Conte, Lukaku e Hakimi. Queste le sue parole:

«Abbiamo cominciato nel migliore dei modi nonostante i tanti cambiamenti. L'anno scorso si è creata una mentalità forte, un gruppo solido e penso che si sia visto in questo inizio di campionato. Il primo giorno mister Inzaghiha portato le sue idee e ha continuato il lavoro iniziato due anni fa con mister Conte. Ci siamo messi a sua disposizione, abbiamo cercato di capire fin da subito quello che voleva e cerchiamo di metterlo in pratica in campo. Nonostante i giocatori che hanno lasciato l'Inter, sono arrivati giocatori forti che ci possono dare una mano con le loro qualità», ha detto.

«Dzeko-Lukaku? Sono due giocatori diversi però sono due attaccanti fortissimi. Edin ci darà una grossa mano e farà tanti gol. Per quanto riguarda Calhanoglu ed Eriksen penso siano simili come calciatori. Hanno alcune caratteristiche diverse. Ad Eriksen piace venire avanti a giocare e Calha gli piace concludere l'azione. Ma come vale per Edin e Romelu entrambi si sono messi a disposizione e si è vista subito la mano che il turco ci può dare. Eriksen? Fortunatamente possiamo parlare ancora di lui in maniera positiva. C'è voglia di rivederlo in campo, di rispettarlo. Quando lo abbiamo rivisto c'è stata tanta energia positiva che ci ha trasmesso ma abbiamo fatto la stessa cosa noi con lui, lo aspetteremo in campo. Inter ancora favorita nella lotta scudetto? Sarà il campo a dimostrarlo, noi dobbiamo solo lavorare e vincere le gare. Chiudere le orecchie cosa viene dall'esterno, che siano critiche o elogi, e andare avanti per la nostra strada», ha aggiunto l'esterno nerazzurro.

(Fonte: SS24)