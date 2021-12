Mercato Inter, Inzaghi aspetta una notizia: “Pronto ad alzare il calice e brindare”

Marotta e Ausilio si stanno concentrando su una pista di mercato: e Simone Inzaghi attende con ansia, pronto a brindare

Sarà un mercato di gennaio senza troppi stravolgimenti per l'Inter capolista della Serie A, che con questo gruppo sta entusiasmando Inzaghi e i tifosi. Per questo, Marotta e Ausilio si stanno concentrando soprattutto sui rinnovi. Ed è pronto da questo fronte che il tecnico nerazzurro aspetta la notizia tanto agognata: il rinnovo di Marcelo Brozovic. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Marotta e Ausilio hanno guadagnato la pole anche in questa speciale classifica. Brozovic è atteso alla firma, non ci sono dubbi che Simone Inzaghi voglia alzare il calice per un bel brindisi, destinatario il croato pronto a legarsi per un lungo periodo. Dimarco ha discusso i dettagli e si tratta di aspettare gli annunci. Lautaro e Barella appartengono alla preistoria, nel senso che il club ha saputo muoversi in silenzio e per tempo".