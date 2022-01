Inzaghi: “Con la Lazio servirà una gara da vera Inter. Qui gioco a carte con…”

Le parole del tecnico nerazzurro prima della gara di questa sera con la Lazio ai microfoni di DAZN

Torna in campo l'Inter. I nerazzurri questa sera affrontano la Lazio nel primo impegno del 2022, considerando il rinvio del match col Bologna. Prima dell'incontro, Simone Inzaghi, allenatore della Beneamata, ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Ogni partita fa storia a sé. All'andata abbiamo fatto molto bene per 65', poi il rigore ha cambiato il match. Sono passati tre mesi, siamo migliorati molto. Sappiamo che affronteremo una squadra di qualità, servirà una partita da vera Inter. Milinkovic? E' un grandissimo calciatore, sarà osservato speciale come tanti, perché la Lazio ha ottime individualità ed è una squadra ben assortita. Ho trovato compagno per giocare a carte anche all'Inter? Il team manager qui è un buon giocatore di carte".