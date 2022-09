Concorrenza, nella ‘nuova’ Inter di Inzaghi sono tutti in bilico. Duelli in ogni reparto

Il tecnico dell'Inter cambia interpreti in ogni partita per cercare di mantenere un livello di condizione fisica sempre alto

"Competizione interna, la chiama Simone Inzaghi, come quei manager che vogliono più produttività. E intanto il tecnico si diverte a montare e a rimontare la sua Inter che non è più un corpaccione unico, immutabile, ma cambia continuamente. Ci sono tante Inter che duellano tra loro, ci sono giocatori pronti a competere per il proprio pezzo di terra. Quanto sta accadendo in porta, con la nuova alternanza Handa-Onana, sa quasi di storico. E mentre Dzeko e Correa si sono contesi lo spazio lasciato libero da Lukaku, a sinistra non ha ancora messo la freccia uno tra Gosens e Darmian", spiega La Gazzetta dello Sport.