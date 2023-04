Inzaghi: “Centrato un traguardo storico. De Vrij infiltrato si è messo a disposizione”

Il tecnico dell'Inter ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio col Benfica e il passaggio dei nerazzurri alle semifinali di Champions

L'Inter batte ancora il Benfica e approda alle semifinali di Champions League, dove troverà il Milan. La squadra di Inzaghi, dopo il 2-0 di Lisbona, pareggia a San Siro con i portoghesi 3-3 . Al termine della gara, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa:

"Sono due ottime squadre, organizzate con ottimi allenatori. Abbiamo giocato questo quarto meglio dell'ottavo. Sono due squadre di assoluto valore, il Benfica aveva perso due partite in 9 mesi. Bravi a vincere a Lisbona e pareggiare oggi, un grandissimo primo tempo, nel secondo tempo abbiamo coperto bene il campo".

"Sono felice, contento per i ragazzi, è un traguardo storico venuto da lontano con un girone difficile. Per i gol ci sono anche gli avversari. Sul secondo gol bravo l'attaccante, mentre sul terzo sentito un fischio e ci siamo fermati. Normale avremmo preferito vincere, da allenatore mi dispiace, ma la semifinale era raggiunta ormai. Meritavamo di vincere".

"È quello che dovremo fare. Sappiamo che calendario folle stiamo facendo. Semifinale di Champions e di Coppa Italia, con tutte queste partite abbiamo perso punti importanti. Dobbiamo fare meglio. Se non avessimo Champions e Coppa Italia avremmo un'altra classifica. Ora in pochi giorni prepariamo la gara importante di Empoli".

Che differenza ti aspetti incontrando il Milan?

"Col Milan ci siamo incontrati tante volte in due anni, squadra di grande livello. Noi avremo anche la semifinale con la Juve. A parte Skriniar ho tutti a disposizione. Questa sera De Vrij si è infiltrato, ed è un giocatore in scadenza, per poter essere presente. Cerco di alternare i giocatori, spero di poterli avere tutti".