Inzaghi: “Credo ancora allo scudetto, è un momento di involuzione. Sul modulo…”

Il tecnico dell'Inter ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa dopo la gara di San Siro contro la Fiorentina

Sei molto legato al 3-5-2, in questo momento della stagione non hai pensato di cambiare?

"Penso che al di là dei moduli, in fase di non possesso Calhanoglu era molto alto, serve altro. Serva una vittoria. Se l'ultima palla di Sanchez entra staremmo parlando d'altro, di una vittoria per 2-1. Rispetto a dicembre gennaio siamo in un momento di involuzione. Tocca a me far ripartire la squadra".