Inter, Inzaghi: “Coronato un piccolo sogno, bravissimi. Zhang? Ottimo rapporto”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-0 contro il Viktoria Plzen

Marco Astori

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-0 contro il Viktoria Plzen. Queste le sue dichiarazioni raccolte da FcInter1908: "Lukaku sarà importantissimo, l'abbiamo perso per due mesi: è un giocatore importante che conosciamo tutti. Sta tornando al meglio con una voglia pazzesca, nel frattempo gli altri ci hanno dato dentro: sono contento per Correa che ha fatto un assist delizioso, Lautaro ha fatto una gara straordinaria e Dzeko è stato bravissimo a pulire tante palle e farci salire. Ho sempre avuto due attaccanti, adesso di volta in volta dovrò essere bravo io a scegliere.

Marotta l'ha detto, stasera potevamo coronare un piccolo sogno dopo il sorteggio: siamo stati bravissimi, per il secondo anno di fila siamo agli ottavi con una giornata di anticipo. Sono contento per i ragazzi, per la società e per i tifosi, vedere un San Siro così è stato bellissimo. In Champions i ragazzi hanno fatto qualcosa che non era scontato, abbiamo toccato tutti con mano Bayern Monaco e Barcellona.

Questa qualificazione deve darci tantissima autostima, era il primo obiettivo stagionale: è stato centrato con prestazioni andate in crescendo. In campionato abbiamo del ritardo però stiamo lavorando per accorciarlo. Sono fiducioso, ho la speranza di recuperare calciatori che mi aiuteranno: dobbiamo fare l'ultimo sforzo fino alla sosta, un'impresa del genere ti dà autostima. Giusto godercela per queste ore, poi saremo ancora qua a giocare in campionato, dovremo organizzare una partita importante con la Sampdoria.

Dimarco e Bastoni sono stati bravissimi, parlare di Perisic non mi va: sono stati bravissimi, Gosens è in continua ripresa. In questo momento Dimarco e Bastoni, che è stato fuori con la Salernitana per scelta e a Firenze aveva problemi, hanno fatto un'ottima partita. Ho visto una squadra che aveva tutto da perdere, ci si aspettava una vittoria scontata: siamo stati molto bene in campo, i ragazzi sono stati molto seri a vincere una gara fondamentale.

Zhang? Col presidente c'è un ottimo rapporto che va avanti dal giorno della mia firma: c'è grandissima stima reciproca, si è stretto insieme a noi perché è un momento importante. Sappiamo cos'è la Champions per l'Inter, volevamo dare un seguito all'anno scorso: abbiamo dato una grande soddisfazione alla società e ai tifosi, che stasera sono stati trainanti".