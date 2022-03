Inzaghi: “Derby bloccato, l’Inter deve recuperare brillantezza. Tutto ancora aperto”

Il tecnico dell'Inter ha parlato a Mediaset al termine dell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan

"È stato un derby meno spettacolare, c'era una finale in palio. Ora al ritorno ci penseremo ad aprile, vogliamo vincere e vogliamo la finale. Dobbiamo recuperare brillantezza, abbiamo giocato tanto. Devo rivedere la partita, ma a parte un'uscita sbagliata e una parata di Handanovic non abbiamo concesso molto. Romagnoli ha tolto il gol a Dzeko. Torneremo presto a segnare abbiamo attaccanti forti, siamo il miglior attacco, anche se sono 4 partite che non facciamo gol. C'è un calo fisiologico dopo aver giocato e spinto tanto. È un momento dove non giochiamo come prima, l'ultimo derby dove abbiamo perso avevamo fatto 75' molto molto bene. Oggi siamo stati meno brillanti, tutte e due le squadre vogliono la finale. Le partite sono fatte di episodi, stasera derby bloccato per la posta in palio. Stiamo cercando di recuperare forze fisiche e mentali. È un record con una partita da recuperare ed essere alla 36esima partita. Calo di Barella? Penso in generale. Abbiamo recuperato Correa e Gosens che ci daranno una mano nelle rotazioni. Le ultime partite a livello fisico avevamo dati discreti. È un pari giusto che lascia tutto aperto per il ritorno. Ci stiamo ancora leccando le ferite per il derby perso dove il campo diceva altro".