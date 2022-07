Inzaghi: “Lavoriamo per lo scudetto. Lukaku? Brava Inter. Zhang ci carica. Mkhitaryan…”

Parlare di rivincita non direi, avrei messo una firma grandissima per la stagione che abbiamo fatto lo scorso anno. Abbiamo fatto molto molto bene, abbiamo giocato un gran calcio per gran parte della stagione. Per farla diventare una stagione stratosferica è mancato lo scudetto, per due punti, cercheremo di farlo quest'anno, sapendo che abbiamo delle rivali che vorranno fare lo stesso e che si sono rinforzate moltissimo. Lavoriamo dal 6 luglio con quell'obiettivo.