Inter, derby nel mirino: il piano di Inzaghi fra diffide e gestione delle forze

Ultimi due impegni di gennaio per i nerazzurri, prima di un febbraio di fuoco che prevede Milan, Napoli e Liverpool

Fabio Alampi

Empoli in Coppa Italia, Venezia in campionato, entrambi a San Siro: sono questi gli ultimi ostacoli di gennaio per l'Inter, prima della sosta per le Nazionali che porterà i nerazzurri verso un febbraio che si preannuncia quanto mai impegnativo e potenzialmente decisivo, che prevede nell'ordine Milan, Napoli e andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool. Per questo motivo Simone Inzaghi e il suo staff stanno pensando a un turnover ragionato, con un particolare occhio sia alle gestione delle forze che ai pericoli squalifiche per i calciatori attualmente in diffida. Testa ai prossimi due impegni, che potrebbero garantire ancor più serenità, come scrive La Gazzetta dello Sport:

"A conti fatti, i nerazzurri potrebbero arrivare al derby dopo la sosta per le nazionali con un margine di ben cinque lunghezze (a cui aggiungere l'eventuale bottino del recupero contro il Bologna, in data ancora da definire). Uno scenario per nulla fuori dalla realtà, che ovviamente Inzaghi si augura e a cui sta lavorando per quanto sia in suo potere".

Gestione delle forze

"Posto che Inzaghi tiene anche alla Coppa Italia, decidere gli undici di partenza per mercoledì e sabato richiede un discreto equilibrismo. Partendo dalla difesa, c'è da soppesare la fatica accumulata da Skriniar e Bastoni, rispettivamente primo e quarto in rosa per minutaggio totale da inizio stagione (escludendo Handanovic). Ma bisogna anche valutare il momento non particolarmente felice di De Vrij, incappato in due errori contro Lazio e Juve e reduce dalla panchina di Bergamo. L'olandese, chiamato a tornare sui livelli abituali, sarà probabilmente esentato dal turnover. Se si parla di "stakanovisti" da far rifiatare, il discorso si estende anche a Brozovic (il giocatore con più presenze insieme a Handanovic), ma anche a Barella e Perisic, non a caso le pedine senza un vero e proprio ricambio all'altezza".

Pericolo squalifiche

"C'è poi da gestire con attenzione la situazione dei diffidati, vale a dire Lautaro e Brozovic: per entrambi scatterebbe la squalifica automatica al prossimo cartellino giallo, sciagura evidentemente da evitare giusto prima del derby. Per questo, probabile che per sabato Inzaghi valuti la possibilità di lasciare fuori il Toro, in modo da evitare rischi. Più difficile invece che resti fuori Brozovic, decisamente più complicato da sostituire. A lui Inzaghi chiederà un livello di attenzione e cautela maggiori rispetto al solito".