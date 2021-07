L’Inter rinnova le fasce: Inzaghi vuole il doppio colpo. Due nomi avanti a tutti

Con la partenza di Hakimi servono due esterni per l'Inter: Bellerin il preferito a destra, Alonso per la corsia mancina

Andrea Della Sala

Dopo la cessione di Hakimi, in casa Inter si farà di tutto per cercare di sistemare le corsie laterali. Per Inzaghi gli esterni sono molto importanti, per questo Marotta e Ausilio sono al lavoro per cercare un laterale destro e uno sinistro.

"Due colpi, questo bisogna aspettarsi dall’Inter da qui a fine mercato. Con una scala di priorità. L’esterno a destra, l’uomo che sostituirà Hakimi, è la prima necessità. Perché lì c’è un buco in organico. Serve pazienza, l’Inter non è nelle condizioni economiche di aggredire una trattativa o un obiettivo, in questo momento. Il preferito è lo spagnolo Hector Bellerini dell’Arsenal. Visionato più volte, seguito da Ausilio già in passato, il nome è stato sottoposto anche a Inzaghi e al suo staff e il parere è stato positivo. L’Arsenal lo valuta 25 milioni di euro, ha aperto alla cessione e anche al prestito, ma con obbligo di riscatto. E non è un tipo di affare a cui punta l’Inter, che mira a un prestito con diritto. Se i Gunners aprissero, la trattativa si chiuderebbe in poco tempo. Il piano B è l’olandese Denzel Dumfries: valutazione simile a Bellerin. Più semplice, in teoria, agganciare Davide Zappacosta. Ma il Chelsea, dopo due prestiti consecutivi, preferirebbe un addio definitivo", spiega La Gazzetta dello Sport.

"L’altro colpo è l’esterno mancino. Detto che Perisic è destinato a rimanere, e che Dimarco potrà essere impiegato anche nei tre centrali, c’è spazio per un nuovo ingresso. E il preferito resta sempre Marcos Alonso, ormai alla terza sessione consecutiva in cui è accostato all’Inter. È chiaro che il tempo, soprattutto in questo mercato, aiuterà a smussare gli angoli e ad avvicinare domanda e offerta", aggiunge il quotidiano.