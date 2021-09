Inter, Inzaghi alla ricerca di equilibrio. Con lo Shakhtar riecco Correa. E Vidal…

Il tecnico nerazzurro alla ricerca di equilibrio tra potenza offensiva e solidità difensiva

In queste prime giornate di campionato, la nuova Inter di Simone Inzaghi si è dimostrata una perfetta macchina da gol con all'attivo 20 reti in sei partite. La novità è che rispetto alla squadra dello scorso anno (dal 3-0 al Sassuolo in poi), dietro si balla un po'. "L’equilibrio tra potenza offensiva e solidità difensiva non è ancora trovato e quei punti mancanti in classifica forse si spiegano così", sottolinea la Gazzetta dello Sport . "Inzaghi sta costruendo una “sua” Inter, aggiungendo concetti nuovi a quelli già digeriti nell’ultima trionfale stagione, ma serve ancora un po’ di tempo per svoltare definitivamente lungo la strada giusta".

"Il calendario adesso viene pure in aiuto con un test supplementare. Domani si va a Kiev contro lo Shakhtar di De Zerbi che, un po’ per il Dna brasiliano e un po’ per le rigide convinzioni del tecnico italiano, è costruito per mettere sotto pressione le difese rivali. Simone ritroverà comunque Correa, che ieri si è allenato in gruppo, e potrebbe portare in Ucraina pure Vidal, in miglioramento".