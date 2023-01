Inzaghi: “Unici in corsa su tutti i fronti, un orgoglio. Coppa Italia obiettivo”

L'Inter batte 1-0 l'Atalanta e conquista il pass per le semifinali di Coppa Italia. Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato così in conferenza stampa al termine del match: "Lukaku e de Vrij? Hanno fatto bene, ma è difficile parlare dei singoli in una serata del genere. Grandissima partita, oggi 95 minuti fatti molto bene, contro una squadra di valore, ma volevamo la semifinale a tutti i costi, davanti ai nostri tifosi. Bellissima serata, ora bisogna essere bravi a metterla da parte. Un grande orgoglio essere l'unica squadra impegnata su tutti i fronti in Italia. Affronteremo le semifinali nel migliore dei modi. Oggi è stata una gara dispendiosa, l'Atalanta è un avversario di valore, ti fa spendere energie, ma l'abbbiamo condotta bene dall'inizio alla fine.

Semifinale che volevamo, meritata, da domani cercheremo di recuperare energie fisiche e soprattutto mentali, sappiamo che domenica ci aspetta una gara importante, in casa, con tantissimi tifosi, e cercheremo di farla nel migliroe dei modi. I ragazzi sono stati bravissimi a mettere in campo quello che avevamo preparato, contro un avversario scomodo, uno dei più in forma in questo momento. Adesso vedremo con chi giocheremo, ma nel frattempo avremo tante gare di campionato, la Champions, quindi massima concentrazione.

Onana? Sta facendo molto bene, sta avendo un rendimento costante. Ha giocato all'Ajax, è un periodo dove non abbiamo Handanovic, in una serie così ravvicinata di partite lo avrebbe fatto rifiatare. In questo momento sono molto fiducioso, Brozovic e Handanovic spero di averli già domenica, si sono allenati quasi a pieno regime senza avvertire problemi, aspettiamo loro due. Poi sarà un tour de force, andiamo avanti con fiducia. La Coppa Italia è un grandissmo obiettivo per noi, come lo era l'anno scorso. In campionato siamo in ritardo, come tutte le altre, abbiamo commesso qualche errore. In qualsiasi altro campionato con 40 punti dopo 20 partite ci giocheremmo ampiamente lo scudetto. Bisogna fare i complimenti al Napoli per il percorso che ha fatto finora".