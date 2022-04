Inzaghi: “Questa Inter può battere chiunque. Ora ce la giochiamo. Senza Lautaro…”

Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida contro il Verona: "Dovremo fare una grande partita"

Si torna in campo dopo il successo contro la Juventus, che spinta può dare questa vittoria per il finale di stagione?

"Questa squadra ha i mezzi per vincere qualsiasi tipo di partita. A Torino siamo stati bravi, quando c'era da soffrire lo abbiamo fatto tutti insieme e questo ci ha dato modo di vincere una partita fondamentale per il nostro proseguo".

Non ci sarà Lautaro Martinez squalificato ma non mancano le opzioni. Quanto è importante sapere di avere diverse alternative a disposizione?

"Tantissimo, non finirò mai di ringraziarli perché sono stati fondamentali in tutto l'anno e sono sicuro che saranno sempre al nostro fianco per aiutarci in ogni momento".