Inzaghi: “Mercato? Nessun attaccante. Bastoni campione. Milan, Napoli e Juve…”

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa post Inter-Lazio vinta dai nerazzurri per 2 a 1 grazie alle reti di Bastoni e Skriniar

MILANO - Una vittoria che riporta l'Inter in vetta alla classifica contro la sua ex squadra, la Lazio. Questo il commento nel post gara dell'allenatore dell'Inter in sala stampa: "Una partita importante, non semplice, ho fatto i complimenti ai ragazzi, non era semplice contro una squadra forte e ben messa in campo, abbiamo fatto un'ottima gara, una vittoria meritata. Bastoni? Penso che sia un campione nel dna, il primo mese l'ho anche sostituito che era rientrato dall'Europeo, oggi ha fatto gol e assist ma sono due anni e mezzo che vedendolo da fuori e ora dentro di gare ne ha sbagliate poche"

SUPERCOPPA - "Non so chi sia il favorito, è il primo trofeo stagionale, giochiamo contro una grande squadra, capace di tutti, come abbiamo visto oggi contro la Roma. Sarà una gara aperta e l'ultima partita dove si divertiranno i nostri tifosi e vogliamo regalar loro una partita importante"

GOL DALLA DIFESA - "Vuol dire che c'è partecipazione di tutti, il fuorigioco di Lautaro forse aveva la punta della scarpa, in gare cosi dove i nostri attaccanti non riescono a segnare è una risorsa importante"

RITORNO MILAN - "Ci vorrà un'Inter come nel girone d'andata, sappiamo che dietro Milan, Napoli e Juve non molleranno"

MERCATO ATTACCANTI - "Se chiedo un attaccante di peso come alternativa? No, sono contentissimo di quelli che ho, giocatori che si completano e volta per volta devo scegliere i migliori due per la partita"