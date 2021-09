Inzaghi: “Atalanta? Fame e cattiveria faranno la differenza. Tanti gol? Ho la fortuna di…”

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia della sfida coi bergamaschi ai microfoni di Inter Tv

Dopo la vittoria con la Fiorentina, l'Inter sarà di nuovo in campo con l'Atalanta domani sera a San Siro. I nerazzurri affronteranno la formazione di Gasperini in un'altra dura sfida, prima poi del turno di Champions League. Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia della sfida coi bergamaschi ai microfoni di Inter Tv:

"L'Atalanta è un'ottima squadra che non regala e non concede nulla, noi dovremo essere bravi a fare altrettanto. Penso che la fame e la cattiveria su ogni pallone in partite come questa facciano la differenza".