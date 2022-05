Inzaghi: “L’Inter non ha mai mollato. E rigiocherei… l’andata col Liverpool”

Le parole del tecnico nerazzurro alla fine della gara contro il Cagliari che rimanda all'ultima giornata l'assegnazione dello scudetto

Eva A. Provenzano

Prima di chiudere il discorso scudetto c'è ancora un'altra partita. L'Inter risponde alla vittoria del Milan sull'Atalanta e si riporta a meno due dalla rivale che affronterà nell'ultima giornata il Sassuolo. A San Siro arriverà la Samp. Alla fine della partita contro i rossoblù, ai microfoni di DAZN sono arrivate le parole di Simone Inzaghi. Questo è quanto ha detto il mister:

-Arcobaleno di emozioni, dalla vittoria del Milan alla vostra...

Più che oggi le emozioni sono quelle di mercoledì, quando abbiamo vinto un trofeo a cui tenevano tantissimo. Oggi dovevamo fare una partita seria e dopo la vittoria dei rossoneri non era semplice. Abbiamo fatto una grandissima gara, contro un avversario problematico. Tre gol fatti e fatto bene dopo 120 minuti in una finale. Molto, molto bene.

-Sei un tecnico che ha vissuto ultime giornate con cambi di risultato finora. Qual è il giocatore del Sassuolo che ti piace di più?

(ride.ndr) Il Sassuolo è un'ottima squadra, ha bravi giocatori e saranno due gare importanti per lo scudetto. Bisogna provarci fino alla fine, siamo qua e vogliamo giocarci le nostre chance fino alla fine. Abbiamo bisogno di una vittoria noi e una sconfitta loro. In carriera ho vinto uno scudetto quando la Juve ha perso a Perugia e abbiamo vinto con la Lazio all'ultima giornata. Nel calcio non bisogna mai mollare, la squadra lo ha dimostrato sempre, non ha mai mollato di un cm, specie nelle coppe.

-Vincere dà nuove energie. Domanda su Lautaro: a volte ha periodi in cui non trova gol. Se trovasse continuità...

Arrivato a 25, ha fatto 13 gol nelle ultime 13, non ha sbagliato una partita da quando ha segnato con lo Spezia, la squadra lo ha messo in condizione di segnare. Un fuoriclasse, importante per noi, lavora sempre tantissimo. Adesso sta finalizzando. Chiaramente non è una scoperta, aveva fatto bene anche negli ultimi due anni. Ha fatto il record di gol quest'anno. Glielo avevo detto che avrebbe fatto tantissimi gol ed è stato bravo. Anche quando non riusciva a segnare in allenamento dava il massimo e adesso si vedono i frutti.

-Se si potesse rigiocare una sola partita quale giocherebbe?

L'andata con il Liverpool perché nelle partite di andata magari se non fossimo rimasti in dieci chissà. Penso alla stagione, ai trofei alzati, al livello che squadra, tifosi e società mi hanno dato. Non mi aspettavo una stagione così e devo dire grazie a tutti perché la squadra non ha mai mollato e ha fatto un grande percorso in Europa. Solo un'espulsione ci ha interrotto il cammino europeo che è stato magnifico.

(Fonte: DAZN)