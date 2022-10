Inter, Inzaghi non riesce a rinunciare a Lautaro. Stop a Monaco? Lukaku freme, con la Samp…

"Nella testa di Inzaghi anche Lautaro non è sicuro al cento per cento di partire titolare, per diversi motivi. Il Toro nelle ultime partite è stato “picchiato” duro, sia a Firenze sia in Champions, e potrebbe pure aver bisogno di un turno di riposo. Più facile che sia martedì a Monaco, visto che in Europa aleggia lo spettro della diffida in vista degli ottavi. Ma rinunciare oggi a questo Lautaro formato super sembra complesso, a maggior ragione con un Lukaku da reinserire gradualmente. Contro la Samp è vietato sbagliare, per questo Lautaro resta in pole per una maglia da titolare (con Dzeko accanto, in vantaggio su Correa), nonostante Simone tenga viva l’ipotesi di poter partire con Correa e Dzeko. Che non è la coppia di scorta, ma semplicemente l’alternativa alla Lu-La. È il bello dell’abbondanza, il bello di poter scegliere liberamente la formazione, senza obblighi da infermeria", spiega La Gazzetta dello Sport.