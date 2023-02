Inzaghi: “Ho bisogno del miglior Lukaku, sono fiducioso. Guardiamo a noi stessi”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro la Sampdoria: "Chiaramente dobbiamo guardare a noi stessi, alle nostre prestazioni, cercando di fare più punti possibili, senza guardare avanti o indietro, ci concentriamo esclusivamente su di noi. Lukaku? Mi aspetta che faccia quello di buono visto nello spezzone contro Milan e da titolare contro l'Atalanta, sta migliorando giorno dopo giorno. Ho bisogno delle rotazioni, ho bisogno del miglior Lukaku. Per come lo vedo lavorare sono molto fiducioso. Abbiamo lavorato e visto la Sampdoria, è una squadra in salute, che nelle ultime partite ha fatto delle ottime gare, con un allenatore che conosco e che è riuscito a dare la sua impronta. Sappiamo che stasera dovremo fare una partita seria contro un avversario di valore".