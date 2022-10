Inzaghi: “Mi diverto a veder giocare la mia Inter. Brozo? Vedremo per la Juve”

C'è soddisfazione in casa Inter ovviamente per la vittoria contro la Sampdoria, che allunga la striscia positiva dei nerazzurri. Ne ha parlato anche Simone Inzaghi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-0 del Meazza: "Stiamo bene, la squadra è in fiducia. Stiamo ottenendo vittorie convincenti, ma dobbiamo continuare. Il campionato corre veloce, nessuno rallenta, ma il nostro mese di ottobre è quasi perfetto. Mi diverto tanto a veder giocare la squadra, stiamo bene in campo e sappiamo quello che vogliamo. Mi sto riportando dentro giocatori che sono mancati, ora manca solo Brozovic, quando un allenatore può scegliere è più facilitato nel lavoro. Il calendario da qui alla sosta bisogna guardarlo, abbiamo partite difficili e impegnative. La classifica però va guardata ora relativamente: abbiamo perso punti e abbiamo sbagliato, le altre corrono. Mancano tre partite, più quella di Monaco contro cui bisognerà fare una partita seria.

Calhanoglu? Sta facendo molto bene, così come gli altri due. Ho pensato a lui lì dopo l'infortunio di Brozovic, in un momento serio e delicato. Asllani sta crescendo giorno dopo giorno, con la Roma ho pensato a Calha lì perché anche da mezzala gli piace molto venire a giocare la palla. Quando li avrò tutti, Brozovic forse non ci sarà martedì e vedremo per domenica, ci sarà un imbarazzo che mi farà felice. L'allenatore è pagato per scegliere e di volta in volta manderemo in campo i migliori. Correa? Lui lo sa che ho tantissima fiducia in lui. Lo conosco benissimo, l'anno scorso quando è stato bene ha fatto cose importanti. Ora ha avuto un problemino, è rientrato e deve continuare a lavorare come sta facendo giornalmente. Sa che c'è concorrenza, sarà un valore aggiunto da qua alla fine".