Inzaghi: “Vittoria da grande. Scudetto? Questa estate non parlavate di noi ma…”

Al termine della sfida del Franchi, vinta dall'Inter, ai microfoni di Dazn ha parlato il tecnico dei nerazzurri

Andrea Della Sala

L'Inter torna da Firenze con tre punti importantissimi. La squadra viola, dopo il gol del vantaggio, subisce la rimonta dell'Inter nella ripresa firmata Darmian, Dzeko e Perisic. Al termine della sfida ai microfoni di Dazn ha parlato il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi:

MENTALITÀ VINCENTE - "Sono arrivato in un gruppo vincente, qualcosa l'avevo vinta anche io. Ci siamo trovati e stiamo crescendo. Prima mezz'ora abbiamo sofferto il ritmo della Fiorentina, poi abbiamo dimostrato di essere in partita e abbiamo fatto 3 gol. Vittoria importante su un campo non semplice".

GOL DI TESTA - "Abbiamo degli ottimi colpitori e poi Calhanoglu, Dimarco e Brozovic che sanno calciare bene. È un elemento che dobbiamo sfruttare nel migliore dei modi. Partita molto molto importante, non semplice giocare qui, c'è entusiasmo. Soddisfatto della reazione. La squadra non ha perso l'unità, abbiamo parlato nell'intervallo e sono rientrati come volevo vederli".

SOSTITUZIONI - "Dzeko stava per uscire, con Darmian stavamo valutando. Ho una rosa molto competitiva, Sanchez sta lavorando molto bene. Perisic ha fatto gol da punta, a volte dobbiamo seguire l'istinto".

INTERVALLO - "Ho detto che stavamo sbagliando troppo tecnicamente, ho detto di continuare che non potevano tenere quel ritmo e poi siamo rientrati nel migliore dei modi".

SCUDETTO - "Dopo quello che è successo in estate, dobbiamo continuare. Abbiamo perso 3 pezzi fondamentali, ma non ci siamo abbattuti, abbiamo continuato a lavorare e preso giocatori importanti e funzionali. Si parlava meno dell'Inter in estate, noi dobbiamo continuare a lavorare. Noi convinti del nostro lavoro, i ragazzi lavorano nel migliore dei modi. Società molto brava, giocatori scelti insieme. Sono passate 5 partite, dobbiamo guardare partita dopo partita, ora pensiamo all'Atalanta".