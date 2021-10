Sassuolo-Inter, probabile formazione: sorpresa Dumfries. Due novità per Inzaghi

L'allenatore nerazzurro dovrebbe schierare ancora in avanti Dzeko e Lautaro anche se Correa e Sanchez stanno

Dopo il pari contro lo Shakhtar l'Inter è chiamata alla sfida Sassuolo. Si gioca domani sera alle 20:45 e una vittoria renderebbe meno spiacevoli gli ultimi due pareggi ottenuti dai nerazzurri, prima con l'Atalanta in Serie A e poi contro gli ucraini in CL. Sarebbe anche un buon modo, per Inzaghi, di affrontare la prossima sosta in arrivo.