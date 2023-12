La nuova versione di Inzaghi funziona. Gli 8 mesi che hanno sconvolto l’Inter non finiscono mai

"Oltre a comandare in Italia, l’Inter è anche l’unica fra le otto squadre arrivate ai quarti dell’ultima Champions ad essere in testa al proprio campionato, un altro segnale «da grande squadra». Il City è in crisi, il Bayern ha appena preso 5 gol dall’Eintracht, il Real è dietro al Girona ed è incerottato, mentre Chelsea, Milan e Napoli hanno altri problemi, che le tengono molto lontane dai sogni di gloria. I nerazzurri hanno anche la miglior differenza reti (più 30) fra le prime in classifica dei 5 campionati principali, oltre che la migliore della propria storia dopo 15 giornate. In mezzo a una grande quantità di dati, anche innovativi, questo sarà antico ma resta una garanzia".

"In mezzo a tanta legittima euforia, la nuova versione di Inzaghi. Più dura, affamata e anche affilata dopo le critiche dell’anno scorso e la volata persa con il Milan al primo anno della sua esperienza interista, emerge ancora meglio. La squadra si diverte a giocare, tutti i singoli migliorano nel contesto di un gioco a tratti irresistibile, nel quale si vede il lavoro svolto ad Appiano. Ma tra domani e mercoledì 20, con l’intermezzo per nulla banale della sfida con la Lazio all’Olimpico, l’Inter si gioca il primo posto nel girone di Champions contro la Real Sociedad e il passaggio ai quarti di Coppa Italia contro il Bologna, una delle squadre più in forma", aggiunge il quotidiano.

