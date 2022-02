Inzaghi a SM: “Liverpool? Inter ambiziosa. Lautaro bene a Napoli, aspetto Correa”

Dopo la conferenza stampa, Simone Inzaghi ha parlato anche a SportMediaset verso la sfida contro il Liverpool di domani.

Alessandro Cosattini

Sei arrivato al primo traguardo fissato il giorno della presentazione: far meglio in Europa. Che soddisfazione è?

“Per me abbiamo fatto un ottimo girone, con Real Madrid e Shakhtar che è un’ottima squadra, qui a San Siro abbiamo vinto con merito. Arrivare agli ottavi era un obiettivo, siamo ambiziosi, ma dobbiamo guardare già avanti e sappiamo che domani incontriamo una squadra fortissima, una delle grandissime favorite per la vittoria finale. Dovremo affrontare la sfida con grandissime motivazioni, che in queste partite fanno la differenza”.

Questa flessione nei risultati di campionato col momentaneo sorpasso del Milan può creare contraccolpi?

“Penso di no, quelli vengono se la squadra non gioca e non produce. Con Milan e Napoli abbiamo raccolto meno di quanto meritato, ci sono quei momenti nella stagione. Guardiamo avanti e pensiamo di partita in partita, veniamo da un ciclo di partite incredibili. Il prossimo passo si chiama Liverpool”.

Su Lautaro, come ti spieghi questi periodi che si ripetono spesso senza gol?

“Penso che Lautaro venga da un’ottima prestazione di Napoli dove è stato dentro la partita e ha fatto molto bene, come Dzeko e Sanchez. Caicedo si sta mettendo alla pari lavorando molto bene ogni giorno, aspettiamo Correa che per noi è una grandissima risorsa come tutti gli altri. Ogni allenatore vorrebbe avere tutte le frecce nel proprio arco ora, ma giocando così spesso è difficile averli tutti a disposizione”.