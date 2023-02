Inzaghi: “Manca continuità di concentrazione. Perso vantaggio Champions e ora…”

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro al termine di Bologna-Inter

Gianni Pampinella

Dopo la vittoria contro il Porto, l'Inter cade in campionato contro il Bologna. Al Dall'Ara è la rete di Orsolini a regalare i tre punti alla squadra di Thiago Motta. Al termine della gara Simone Inzaghi ha analizzato la sconfitta ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo approcciato male, primo tempo non da Inter. Nel secondo tempo quando stavamo creando, abbiamo preso un gol da non poter prendere. Siamo arrabbiati, va bene la stanchezza, ma dobbiamo fare di più. Bisogna cercare le motivazioni ogni due o tre giorni, noi allenatori in queste gare dobbiamo fare di più. Nel primo tempo non si è vista la migliore Inter".

"Differenza di andamento in casa e in trasferta? In casa abbiamo un ottimo cammino, mentre in trasferta non è da Inter. Una cosa che abbiamo analizzato e ne abbiamo parlato con i ragazzi. L'anno scorso eravamo andati meglio. Ci siamo mangiati il vantaggio che avevamo sulle altre per la zona Champions. Primo tempo insufficiente, il Bologna è una squadra a cui piace giocare dentro. Volevamo togliere il loro gioco dentro, sono una squadra in salute e che giocano una volta a settimana. Nel secondo tempo con un gol parleremmo d'altro. Dobbiamo fare di più soprattutto in queste partite".

"Mancanza di continuità, cosa manca? Riuscire a tenere la concentrazione ogni due giorni e mezzo. Siamo l'Inter e giochiamo tantissimo, ma anche le altre giocano tanto. Nel secondo tempo abbiamo creato delle situazioni, con un po' più di precisione probabilmente parleremmo d'altro. Dobbiamo essere lucidi e capire cosa non ha funzionato nel primo tempo dove abbiamo messo in campo nulla, determinazione, aggressività. Bisogna fare di più, io in primis che sono l'allenatore".

(Sky Sport)