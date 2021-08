Inzaghi: “Calhanoglu non sa quanto sia forte! Esordio top, ora arriva una punta che…”

Un gioco convincente, a tratti sfavillante, un risultato rotondo (4-0) e un segnale chiaro a tutte le avversarie del campionato

Un gioco convincente, a tratti sfavillante, un risultato rotondo (4-0) e un segnale chiaro a tutte le avversarie del campionato: nonostante le cessioni eccellenti e il presunto 'ridimensionamento', l'Inter c'è anche quest'anno, ed è pronta a difendere il titolo fino alla fine. Dall'esordio in campionato a San Siro arrivano solo buone notizie per Simone Inzaghi. Il nuovo allenatore nerazzurro ha parlato così dopo la gara del Meazza contro il Genoa:

GRANDE ESORDIO - "Ero sicuro della squadra e dell'impegno. Non potevo immaginare un esordio migliore di così davanti ai nostri tifosi, che finalmente sono tornati allo stadio".

CALHANOGLU - "Calhanoglu? Parliamo di un grandissimo giocatore, che unisce quantità a qualità. Sarebbe riduttivo però parlare solo di lui. Tutti hanno fatto benissimo. I tre difensori Ranocchia, D'Ambrosio e Kolarov hanno lavorato alla grande, avrebbero meritato di giocare. Avevo piacere a far giocare Dumfries. Non dimentichiamo che mancavano Lautaro, Sanchez, Gagliardini e l'attaccante che arriverà".

IL PROSSIMO ATTACCANTE - "Il prossimo attaccante? Sappiamo che dobbiamo completare l'attacco, la partenza di Lukaku è stata inaspettata. Abbiamo subito ovviato con Dzeko. Da giovedì non ho più voluto parlare di mercato per pensare al Genoa, da domani torneremo a pensarci. Le sue caratteristiche? Deve fare gol importanti e deve completarci. Se non gioca Dzeko, Lautaro può giocare tranquillamente da prima punta. Sensi ha grandissime qualità, Dzeko da numero 9 può fare scuola. Abbiamo tanta tecnica, ho trovato un buonissimo gruppo abituato al lavoro e al sacrificio. Ho avuto un lavoro facilitato. Ognuno ha le proprie idee, ma quel che conta è che ho visto lavorare i ragazzi ogni giorno con ferocia".