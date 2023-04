Inzaghi: “Sconfitta pesante, troppo nervosismo. Champions? Possiamo farcela”

L'Inter mostra ancora la sua faccia peggiore, la faccia da campionato. I nerazzurri cadono a San Siro anche contro il Monza

L'Inter mostra ancora la sua faccia peggiore, la faccia da campionato. Dopo la splendida vittoria di Lisbona contro il Benfica in Champions League, i nerazzurri, per la prima volta nella loro storia, perdono la terza gara consecutiva in casa senza segnare nemmeno un gol. A passare a San Siro è il Monza di Palladino, che vince grazie a una rete di Caldirola. Questa l'analisi di Simone Inzaghi:

"Ci siamo innervositi, la squadra vuole questa vittoria che in campionato non arriva da tempo. Nel primo tempo abbiamo creato e meritavamo il vantaggio. Nella ripresa, complice il gol che non arrivava, ci siamo innervositi, ma troppo presto. A una squadra matura non deve succedere. Ci vuole più cattiveria per indirizzare l'episodio. Le ultime sconfitte sono state in fotocopia, Terracciano, Ochoa e Di Gregorio hanno respinto tutto. Una sconfitta che ci dà una forte delusione, avevamo fatto il massimo per prepararla nel migliore dei modi. Problema del gol? Bisogna lavorare. Abbiamo preparato questa partita molto, alla vigilia ero tranquillo e poi abbiamo visto tutti come è andata. Stiamo parlando di una sconfitta molto pesante".

"Non è vero che la squadra non ha motivazioni in campionato, non meritavamo mai di perdere queste partite. Siamo in ritardo, ma con 8 partite alla fine abbiamo tutto per recuperare. Chiaramente stiamo perdendo punti pesanti. Ho cercato di cambiare qualcosa: D'Ambrosio non era al massimo, altrimenti avrebbe giocato anche lui. Ho cercato di cambiare ma non di stravolgere. Dobbiamo incidere di più sull'episodio, che determina la partita. L'attacco? Per 16 mesi siamo stati il miglior attacco, in questo 2023 c'è una difficoltà oggettiva di tutta la squadra. Li vedo lavorare bene, ma evidentemente non basta".

(Fonte: DAZN)