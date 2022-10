Inter, Inzaghi: “Abbiamo fatto qualcosa di speciale, premio per i tifosi. Calha e Lukaku…”

Era una notte in cui mostrare le stimmate della grande squadra, in cui completare l'opera. L'Inter non ha fallito

Marco Macca

Era una notte in cui mostrare le stimmate della grande squadra, in cui completare l'opera costruita brillantemente nel doppio confronto con il Barcellona. Al netto di qualche minuto di frenesia nel primo tempo, l'Inter ha centrato l'obiettivo, con autorevolezza e qualità, guadagnandosi così l'accesso agli ottavi di finale di Champions League per il secondo anno consecutivo. Simone Inzaghi esprime così la sua soddisfazione:

Qualcosa di speciale — "C'era la speranza di qualificarsi in un girone difficilissimo. Barcellona e Bayern sono fortissime, ma ci speravamo. Volevamo fare un girone alla grande, ma siamo andati oltre le aspettative. Bisogna fare un grosso applauso ai giocatori. Sono soddisfatto del gioco espresso: abbiamo raggiunto il primo obiettivo stagionale, riuscendo a fare qualcosa di speciale. L'esordio con il Bayern è stato duro, ma poi siamo cresciuti di partita in partita, soprattutto nel doppio confronto con il Barcellona. E' un premio per la società e per questi meravigliosi tifosi".

Calhanoglu — "Calhanoglu play? Unisce qualità e quantità. L'anno scorso aveva fatto discretamente lì. Asllani sta facendo benissimo, ma eravamo in un momento delicato e ho provato Hakan. Sta crescendo continuamente".

Rientri importanti — "Quando rientreranno a pieno regime Brozovic e Lukaku si metterà benissimo, perché giocando ogni tre giorni avrò più scelte e cambi. E' un periodo di partite ravvicinate e non sarà facile portarle tutte a termine".

(Fonte: Prime Video)