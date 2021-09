Inter, Inzaghi: “Dumfries out? Semplice rotazione. Calhanoglu? Sono contento”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della gara contro la Fiorentina. Queste le sue parole

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della gara contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "E' importante segnare tanto, siamo partiti con tanti gol: a volte succede come col Real di non segnare, però col Bologna abbiamo fatto sembrare semplice una partita difficile. Darmian per Dumfries? Semplice rotazione, sabato con il Bologna ne ho cambiati 4, oggi rientrano quelli più freschi: c'è una rotazione e bisogna prendere le soluzioni migliori. Calhanoglu? Sono contento, è un grandissimo giocatore che lavora quotidianamente per migliorarsi: ha iniziato molto bene, può fare ancora meglio".