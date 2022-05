Inter, Inzaghi: “Perisic? Ottimo momento, vediamo per Gosens. Lautaro-Correa? Sono fortunato”

Quattro partite da vincere, per provare a portare a casa due trofei: le parole di Marotta prima di Inter-Empoli

Quattro partite da vincere, per provare a portare a casa due trofei al termine di una stagione intensissima. L'Inter di Simone Inzaghi non può permettersi passi falsi in questo finale di 2021-22. A cominciare dalla partita contro l'Empoli a San Siro: vincere è un obbligo per tenere in vista la speranza di recuperare sul Milan e tentare il sorpasso per la seconda stella. Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, sa bene dell'importanza dell'appuntamento contro la squadra di Andreazzoli: