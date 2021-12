Inter, Inzaghi: “Cammino straordinario in Champions, domani grande gara. Il rinnovo…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi ha parlato così in vista del match contro il Real Madrid che vale il primo posto nel girone

"È importante perché ai fini del girone è importante. Dovremo fare la nostra partita nel migliore dei modi, vincere a Madrid è difficilissimo. Abbiamo passato il turno con merito in anticipo e vedremo una grande partita. Real senza Benzema? L'Inter è senza Darmian, Correa e Ranocchia. Le problematiche ci sono per tutti, Lautaro? Bene nell'allenamento di ieri. Lo valuterò oggi come De Vrij e Kolarov. Pippo? Non ho dubbi che tiferà per me, nonostante la stima che ha per Ancelotti con cui ha condiviso tanto. Si parla già di rinnovo? Fa piacere leggere e sentire, ma al di là di questo la mia unica concentrazione è sulla partita di domani. Abbiamo fatto un cammino straordinario in Champions e vogliamo concluderlo con una grande partita".