Inter, via Hakimi? Il piano di Inzaghi per recuperare 15 gol: “Due nomi saranno il motore”

Dal punto di vista tecnico, con Achraf Hakimi l'Inter perderebbe una pedina fondamentale della squadra campione d'Italia

Dal punto di vista tecnico, con Achraf Hakimi l'Inter perderebbe una pedina fondamentale della squadra campione d'Italia. Con 8 gol e 7 assist, il laterale nerazzurro, sempre nel mirino del Paris Saint-Germain, ha contribuito a ben 15 gol, un bottino tutt'altro che trascurabile per un terzino. Ecco che allora, come scrive calciomercato.com, Simone Inzaghi, nuovo allenatore dell'Inter, si è messo all'opera per impostare la sua squadra così da recuperare in altro modo le statistiche di Hakimi:

"Fosforo ed energie sono così da ricercare in mezzo al campo: la corsa di Barella, abbinata agli inserimenti in area di rigore, acquisterà ulteriore importanza; l'intelligenza tattica e la classe di Eriksen saranno fondamentali per unire i reparti. Il motore al centro, dicevamo, per ricreare in nerazzurro quella mediana di muscoli e talento che, grazie a Luis Alberto e Milinkovic Savic, ha fatto volare la Lazio di Inzaghi. Pronto a partire. Anzi, a ripartire dal centro".