Inter, Inzaghi col Barça riaccende la luce: così al via la rincorsa verso lo scudetto

Alessandro Cosattini

Ora parte la rincorsa in campionato, verso lo scudetto. Dopo la vittoria in Champions League contro il Barcellona di ieri, l’Inter è chiamata a rialzarsi in Serie A. Brucia ancora il ko contro la Roma e il Sassuolo è l’occasione del riscatto immediato per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Ecco quanto evidenziato da La Repubblica sulla vittoria di ieri dell’Inter e non soltanto.

Ora continuità

“Nel momento più buio, Simone Inzaghi è stato capace di riaccendere la luce. E non era facile, visto il cerbero che faceva buona guardia all'interruttore dell'Inter: il Barcellona di Xavi, creatura mostruosa in grado di incassare una sola rete in sette partite di Liga. Ora starà al tecnico nerazzurro dimostrare di avere energia a sufficienza per continuare a illuminare la stagione, e dimostrare che la folgorante partita di San Siro non è stata solo un lampo nella notte che fino a martedì sera la sua squadra stava attraversando a fari spenti. Inzaghi già guarda a sabato, quando a Reggio Emilia ad attendere l'Inter sarà il Sassuolo.

Rincorsa scudetto

Per l'Inter il Sassuolo, con cui è appaiata a 12 punti in classifica, potrebbe essere un ostacolo. Lo sarà sicuramente, anzi, se in campionato rivedremo la squadra tremebonda e nervosa che finora ha perso metà delle otto gare che ha giocato. Non lo sarà per niente, invece, se anche in Serie A scenderà in campo la formazione arcigna che non si è fatta ammaliare dal flipper dei passaggi catalani e ha punito gli avversari alla seconda fiammata”, si legge. Ora parte la rincorsa scudetto in A per i nerazzurri. A partire dal Sassuolo...