Inzaghi, rinnovo ad un passo. “Cifre e dettagli: intesa totale con Zhang. E sul mercato…”

Indipendentemente da come finirà il campionato, Zhang ha scelto: avanti con Simone Inzaghi, a cui sarà rinnovato il contratto

Inzaghi, chiamato a non far rimpiangere Conte dopo lo Scudetto vinto l'anno scorso, "non ha sbagliato una mossa, è ripartito dalle certezze e piano piano ha aggiunto nuove idee, sapendo che così la sua Inter avrebbe potuto puntare ancora a risultati straordinari. Zhang - come del resto tutti i giocatori - è rimasto subito colpito e affascinato dal modo di fare di Inzaghi, un amante del dialogo costruttivo e delle sfide: vero, dopo la cessione di Hakimi e Lukaku il club non gli aveva chiesto di rivincere lo scudetto, ma Simone si è messo a lavorare convinto di poter far ricredere chi pensava a un’Inter ridimensionata", continua poi La Rosea.

Al termine del campionato, Zhang e Inzaghi si incontreranno per fissare i dettagli e appuntare le strategie per la campagna acquisti. "Zhang cercherà di accontentare il tecnico, ma sempre nei limiti dei paletti imposti dalla proprietà. Con Inzaghi il rapporto si è cementato molto negli ultimi mesi: Zhang era partito per la Cina proprio poco dopo l’ingaggio di Inzaghi, per rientrare poi a Milano per l’Epifania, alla vigilia della Supercoppa italiana. L’appetito vien mangiando e le vittorie hanno caricato ulteriormente il presidente, che alla fine è rimasto in Italia per stare vicino alla squadra. Ha festeggiato la Coppa Italia, ora spera nel grande slam. Come Inzaghi, del resto. Giovani, di talento e affamati: quell’identikit di un anno fa descrive bene pure Steven e Simone", la chiosa della Rosea.