Inzaghi rinvia gli esperimenti: con il Sassuolo sarà vera Inter. Il tecnico chiede…

Il tecnico se la gioca al meglio, senza ragionamenti di turnover

"Ci vorrà la vera Inter per vincere con il Sassuolo". Alla vigilia della gara contro i neroverdi, Simone Inzaghi in conferenza stampa ha ribadito quello che servirà per uscire con i tre punti dal Mapei Stadium. "E allora vera Inter sarà. Perché Inzaghi se la gioca al meglio, senza ragionamenti di turnover. Cercasi stabilità, cercasi equilibrio, cercasi una faccia sola di Inter, non le tante mostrate fin qui: spettacolare, equilibrata, spregiudicata, sprecona e furba, sono tanti gli aggettivi che possono essere accostati ai nerazzurri", sottolinea la Gazzetta dello Sport.