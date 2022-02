In sei sotto esame: Inzaghi cerca risposte dai senatori. Per il presente e per il futuro

Il tecnico dei nerazzurri è in cerca di risposte da alcuni dei suoi giocatori più rappresentativi in vista del momento decisivo della stagione

"Il nuovo anno, dopo sei gare senza gol al passivo a fine 2021, ha visto l'Inter tornare a subire troppe reti. Colpa ovviamente di una fase difensiva spesso poco equilibrata, ma in più di un'occasione sono state disattenzioni dei singoli a permettere agli avversari di segnare. E' capitato ad Handanovic (Sassuolo, Liverpool, Milan e Venezia e in parte Lazio), è successo a De Vrij (Napoli, Milan, Juventus e Lazio). Entrambi devono tornare su livelli alti, anche per guadagnare più “punti” per una conferma futura. Non ha commesso chissà quali errori Barella , ma contro il Sassuolo, schierato da regista al posto di Brozovic squalificato, è naufragato. In un ruolo non suo, il centrocampista sardo non è riuscito a dare il suo contributo, quello che cercherà di dare stasera anche per scaricare la rabbia accumulata per aver dovuto assistere dalla tribuna al ko in Champions con il Liverpool", sottolinea il Corriere dello Sport.