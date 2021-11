Inzaghi: “Inter, destino in CL è nelle nostre mani. Derby? Tre giorni per recuperare”

L'allenatore nerazzurro ha analizzato la sfida contro lo Sheriff ai microfoni di Skysport

Nella terra degli sceriffi la spunta l'Inter. Serviva una vittoria e vittoria è stata. Simone Inzaghi lo ha detto alla vigilia della gara con lo Sheriff, era troppo importante prendersi i tre punti per continuare a credere nella qualificazione agli ottavi di Champions League. E dopo 45 minuti nei quali il risultato era rimasto inchiodato sullo 0-0 nonostante tanti tiri in porta e altrettante palle gol costruite è servito il miglior Brozovicper sbloccare la gara. Il primo gol in CL che arriva in una serata bloccatissima ricorda a tutti cosa è il croato per l'Inter e per il tecnico nerazzurro che a fine partita, ai microfoni di Skysport, ha parlato così: «Sicuramente meritavamo di più nel primo ma siamo rimasti lucidi e concentrati. Nel secondo tempo abbiamo meritato la vittoria».