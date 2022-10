Inzaghi, svolta in autunno: i dati in carriera e all’Inter lo confermano. E ora…

"Quando l’aria si rinfresca, Simone Inzaghi mette le ali e comincia a volare. Il meteo c’entra relativamente, ovviamente. Però è un dato piuttosto certificato: con l’arrivo dell’autunno le squadra di Inzaghi sanno cambiare marcia. I primi indizi ai tempi della Lazio, dove in tre stagioni su cinque Simone ha ottenuto oltre il sessanta per cento di successi nelle sfide in tutte le competizioni. All’Inter, il precedente dello scorso anno è stato quasi sbalorditivo: tra ottobre e dicembre, Inzaghi ha vinto 13 partite su 17, pareggiando due e perdendone altrettante. Siamo così al 76 percento di vittorie, contro il 67 arrivato nell’attuale mese di ottobre. Riuscisse ad aumentare il dato da qui alla pausa mondiale, Inzaghi vedrebbe la vetta più vicina", rimarca la Gazzetta dello Sport.

Difetti

"La preparazione sicuramente può influire a mettere il turbo qualche settimana dopo, per non fermarsi più. Ma la differenza di vittorie rispetto a un anno fa è da attribuire principalmente alle difficoltà difensive, con l’Inter che sta ancora faticando a trovare equilibrio e solidità. Firenze è stata la sesta tappa in trasferta del campionato e fin qui il percorso è stato netto: l’Inter ha sempre preso gol lontano da San Siro, non il massimo per chi puntava a un campionato di vertice sin dall’inizio", evidenzia La Rosea che sottolinea come la fragilità difensiva sia la priorità sulla quale Inzaghi dovrà lavorare.