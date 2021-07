Inter, Inzaghi va sull’usato sicuro. Lazzari il preferito a destra, opzione Keita davanti

Il tecnico dell'Inter vuole due giocatori allenati alla Lazio per coprire il buco sulla destra e avere un'alternativa in attacco

Andrea Della Sala

In casa Inter si pensa ai possibili rinforzi per puntellare la formazione a disposizione di Simone Inzaghi. Il tecnico vuole sicuramente almeno un esterno, un giocatore che possa colmare almeno parzialmente il vuoto lasciato da Hakimi. Ma un rinforzo potrebbe arrivare anche nel reparto offensivo, ancor di più se entro la fine del mercato dovesse partire anche Lautaro Martinez. Inzaghi ha proposta la via dell'usato sicuro, andando sue due giocatori che conosce bene: Lazzari e Keita.

LAZZARI - Un esterno destro serve necessariamente. Con la partenza di Hakimi, Inzaghi è rimasto con il solo Darmian. L'obiettivo numero dell'Inter sembra essere Bellerin dell'Arsenal, al pari di Zappacosta. I due esterni sono i favoriti anche perché l'Inter spera di ottenere uno dei due in prestito. Tra i giocatori apprezzati c'è anche Dumfries del Psv, ma gli olandesi chiedono 20 milioni. "In cima ai sogni c’è tuttavia Manuel Lazzari che sarebbe già perfettamente sintonizzato su quanto chiede Inzaghi ai suoi esterni. Alla luce del brutto divorzio con Lotito , è difficile ipotizzare trattative di mercato tra i club in questa sessione di mercato, va però comunque testata l’adattabilità di Lazzari al calcio di Maurizio Sarri. Nel caso (difficile) in cui l’incompatibilità tattica dovesse favorire un divorzio, l’Inter proverebbe ad approfittarne, nella speranza di un disgelo con Lotito", si legge su Tuttosport.

KEITA - In attacco Inzaghi spera vivamente di mantenere in rosa Lautaro Martinez. Ovvio che se arrivasse un'offerta irrinunciabile, Suning potrebbe pensare anche a una cessione dell'argentino. Da tempo l'Inter tiene vivi i contatti col Sassuolo per Raspadori e il club nerazzurro potrebbe farsi avanti con 20 milioni se il club emiliano decidesse di cederlo subito. Se davvero dovesse partire Lautaro, Inzaghi vorrebbe un giocatore pronto. "Il preferito sarebbe proprio Keita che alla Lazio con l’allenatore ha vissuto un anno d’oro nel 2016/17 segnando 16 gol in campionato. Il Monaco ha il giocatore a bilancio per circa 7 milioni e vorrebbe incassarne 8-10 dal cartellino, però - tramite l’escamotage del rinnovo di un anno - l’Inter potrebbe spuntare un prestito con diritto di riscatto, magari al maturare di certe condizioni", spiega il quotidiano.